Bolsonaro posta vídeo com referência ao filme Os Vingadores

(crédito: Evaristo Sa/AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou, nas redes sociais no sábado (8/2), um vídeo com referência ao filme Os Vingadores. No vídeo, o político aparece com “efeito de teletransporte” do Doutor Estranho e caminha na frente de uma tela, onde são projetadas imagens dele ao lado de apoiadores.

A publicação utiliza a música tema de Os Vingadores e inclui um trecho bíblico: "e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". O post já acumula mais de 15 mil comentários e 3 milhões de visualizações.

O vídeo foi divulgado um dia após o ex-presidente, por meio das redes sociais, defender o fim da Lei da Ficha Limpa, que à época votou favoravelmente ao projeto. Segundo Bolsonaro, a Lei da Ficha Limpa é utilizada atualmente para perseguir nomes da direita e defendeu o fim da normatização.

Os deputados bolsonaristas se mobilizam pela aprovação de um projeto de lei complementar (PLP), de autoria de Bibo Nunes (PL-RS), cujo texto prevê alterações na Lei da Ficha Limpa. Os opositores tentam reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — impedido de disputar cargos eletivos até 2030 — e habilitá-lo para a disputa presidencial de 2026.