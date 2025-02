Deputado federal Nikolas Ferreira divulga que será pai pela segunda vez

Em vídeo publicado no Instagram, o deputado federal Nikolas Ferreira relevou que será pai pela segunda vez. "Somos… 4", escreveu o parlamentar na legenda da publicação. A gravidez foi anunciada pela esposa do parlamentar, a modelo Lívia Bergamim Orlett.

Para realizar o anúncio, Lívia pediu para o parlamentar pegar a primogênita no colo. Na roupa da criança, havia a seguinte frase: "Papai, dentro da mamãe agora batem dois corações!". Aurora, primeira filha de Nikolas, nasceu em março de 2024.

O vídeo também mostra a reação de Ferreira ao receber a notícia. "Não, não é possíve! (...) Oh meu Deus, quando a gente estava engatando no sono", afirmou o parlamentar. No fim do vídeo tem ele escreveu: "Que venham os sete. Deus é bom".

Nos comentários da publicação, os internautas parabenizaram o deputado. "Parabéns que Deus abençoe sempre vocês", escreveu um usuário. 'Que Venha Com Muita Saúde, Deus Abençoe", desejou outro.



Nikolas e Lívia Orletti estão casados desde maio de 2023. A cerimônia foi realizada no interior do Espírito Santo. Entre os convidados estava a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.