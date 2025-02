Janja vai a Roma em missão oficial e deve se encontrar com o papa Francisco

A primeira-dama Janja Lula da Silva inicia agenda internacional, nesta terça-feira (11/2), em Roma, na Itália. Durante a semana, ela vai participar de reuniões sobre desenvolvimento agrícola, combate à fome e à pobreza, e também se encontrará com o Papa Francisco.

Os compromissos têm início amanhã em um encontro de Janja com o presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), Alvaro Lario. Na sequência, ela participa da abertura da 48ª Sessão do Conselho de Governança do Fida — que é uma instituição ligada à Organização das Nações Unidas (ONU). Por fim, a primeira-dama reúne-se com Cindy McCain, diretora-executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Já na quarta-feira (12), Janja tem encontro com o papa Francisco e, depois, participa da abertura do Segmento de Alto Nível do Fida. Por fim, estará no evento “Desbloqueando o Potencial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza”, que faz parte do primeiro ato oficial da Aliança, que foi proposta na presidência brasileira à frente do G20.

Participa também da agenda o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias. Ocorre em Roma a primeira reunião do Conselho dos Campeões da Aliança, que define qual país será o líder do grupo. A expectativa, segundo o governo federal, é de que o Brasil seja escolhido, já que propôs o compromisso internacional.

Na quinta-feira (13), Janja retorna a Brasília, segundo a agenda divulgada em suas redes sociais. A primeira-dama tem publicando os seus compromissos diariamente, após pressão de parlamentares por mais transparência.