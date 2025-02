Janja se reúne com ministro para falar sobre a Aliança Global contra a Fome

A esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela Lula da Silva — a Janja — se reuniu nesta segunda-feira (3/2) com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, para discutir a instalação do Conselho de Campeões, parte da estrutura de governança da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que ocorrerá em Roma, entre os dias 10 e 12 de fevereiro.



Dias convidou Janja para participar da reunião eleitoral e organizacional da Mesa Diretora do Conselho. De acordo com o ministro, o Brasil é um dos 25 países que participam da Aliança Global e que irão compor o Conselho. “Ali, nós vamos ter a instalação do Conselho e o Brasil vai estar colocando a sua experiência e Janja vai estar participando desse trabalho”, completou Dias.

Já a primeira-dama destacou que ela e o ministro terão uma agenda “muito importante” em Roma e completou afirmando que 2025 será um ano de muito trabalho e visam mostrar os resultados dos programas e políticas sociais do governo federal.

Conselho de Campeões

O Conselho faz parte da estruturação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, composto por representantes dos membros da aliança. O principal foco do grupo é incentivar a participação de outros países, instituições e organizações e, ainda, facilitar o estabelecimento de parcerias para ações e implementação de políticas em nível nacional.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

