Janja passa a prestar contas de atividades diárias do governo nas redes sociais

A primeira-dama Janja Lula da Silva começou a divulgar a agenda de eventos públicos, na segunda-feira (3/2), após pressão por mais transparência no governo. Na tarde desta terça-feira (4/2), ela participou da Solenidade de abertura do Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Nas redes sociais, Janja está fazendo um pequeno resumo das atividades diárias nas pautas sociais que atua. Nesta tarde, ela fez uma correção sobre a viagem que faria a Belém, no Pará, para tratar da COP-30 junto com ministros. De acordo com ela, a agenda foi cancelada. Além disso, também confirmou a presença no evento de alimentação escolar e comentou a relação dela com a pauta.

“Sou embaixadora da alimentação escolar aqui no Brasil e eu tenho levado essa pauta para todos os eventos que eu vou, todos os lugares, todas as pessoas que eu converso. Eu queria que vocês soubessem que a alimentação escolar é uma estratégia importante para o Brasil sair do Mapa da Fome e, mais do que isso, ela é uma política pública modelo para outro países”, disse a primeira-dama nas redes sociais.

Na segunda-feira, Janja publicou um vídeo similar, junto ao ministro do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, Wellington Dias. Nele, ela contou que vai viajar com o ministro para Roma, para reunião sobre a Aliança Global Contra a Fome a Pobreza.

A atitude da primeira-dama ocorre após ser cobrada por mais transparência nos compromissos que cumpre no governo. Parlamentares criticaram a não prestação de contas de Janja sobre o que faz e quanto gasta, bem como a A ONG Transparência Internacional, que fez a mesma reclamação.

