Ministro critica Bolsonaro e lamenta enfraquecimento do PSBD: "Oposição mais civilizada"

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, rebateu as críticas recentes feitas ao Partido dos Trabalhadores, que, segundo ele, está “vivo, cheio de frutos e com muitas lideranças”. Em entrevista ao CB.Poder, uma parceria do Correio com a TV Brasília, ele disse que quem está morrendo, "infelizmente", é o PSDB, que na sua opinião era uma oposição melhor do que a atual, formada por bolsonaristas.

“Muita gente dizia que o PT ia morrer (...). Quem está morrendo, infelizmente, é o PSDB, que foi um partido importante na história do Brasil. Mas o PT está vivo, cheio de frutos e com muitas lideranças”, frisou Teixeira.



O chefe da pasta do Desenvolvimento Agrário comentou ainda que o PSDB era um partido de centro-direita civilizado durante os primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, e que seria “impensável” a sigla perder uma eleição e não cumprimentar quem ganhou. Num paralelo entre presidentes, ele lembrou que Fernando Henrique Cardoso foi responsável, em 2002, por fazer uma transição “muito elegante, muito educada e muito sofisticada”, e aproveitou para cutucar Jair Bolsonaro (PL).

“O Bolsonaro, não. O Bolsonaro não aceitou a eleição e organizou um golpe de Estado no Brasil. Deu errado, graças ao bom Deus, mas não é uma pessoa que respeite as regras democráticas. Então, era melhor ter uma oposição que jura respeitar a Constituição do que uma oposição que nunca aceitou a Constituição, como é o caso do Bolsonaro”, opinou o ministro.

