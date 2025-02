Paulo Teixeira critica fala de Motta sobre 8/1: "Um erro ele se envolver com isso"

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, disse ter sido pego de surpresa pelas falas recentes do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), minimizando o 8 de janeiro, e apontou que será um erro se o deputado optar por se envolver com o assunto.

“Eu fiquei surpreso, porque eu achei que ele já tinha entendido que essa anistia não ia dar certo. Não sei se ele está jogando para a torcida, porque acho que não passa no parlamento. Eu acho um erro ele se envolver com isso. E eu pensava que era compromisso de campanha dele não deixar tramitar esse pedido”, comentou Teixeira em relação ao projeto de anistia proposto pela oposição.

Em entrevista ao CB.Poder desta segunda-feira (10/2) — uma parceira do Correio com a TV Brasília —, o ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva afirmou às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos que Motta é uma liderança jovem, que pode ter um futuro brilhante, sendo um possível governador da Paraíba no futuro. Teixeira reforçou, porém, que o presidente da Câmara vai “comprometer a sua própria trajetória política” se seguir por esse caminho.



“Primeiro que ele é nordestino, né? E a Paraíba é um estado lulista. Então, se ele quiser começar (o mandato) dando anistia para criminosos, eu acho que ele vai ter problema. Não só com o seu próprio eleitorado, ele vai ter problema dentro do Congresso e vai ter problema com as classes médias brasileiras que se pautam pela legalidade”, frisou Teixeira.

O chefe da pasta do Desenvolvimento Agrário disse, contudo, que não enxerga uma relação problemática entre o governo e Hugo Motta. Será uma gestão “boa, profícua e harmônica”, ponderou.

