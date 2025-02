Zema ironiza Lula e come banana com casca em meio à alta dos alimentos

Zema come banana com casca para criticar alta no preço dos alimentos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou um vídeo, na manhã desta quarta-feira (12/2), comendo uma banana com casca para criticar a alta no preço dos alimentos. A cena faz parte de uma série de publicações do governador mineiro com críticas indiretas à política econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No vídeo, Zema afirma ter consultado uma nutricionista para saber se poderia ingerir a fruta com casca, como forma de “economizar”.

“Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não (comer a fruta com casca) e ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto uma banana pura, não, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar”, declarou, sem citar o presidente diretamente.

Quem vê a cena pode, à primeira vista, não perceber o tom da provocação. No entanto, as recentes publicações do governador têm como alvo direto o presidente da República. No último sábado (8/2), Zema já havia alfinetado Lula ao comentar a declaração do petista sobre a alta da inflação de alimentos. Na ocasião, o presidente sugeriu que os brasileiros evitassem comprar produtos caros para forçar a queda de preços.

Na ocasião, também sem citar o nome do petista, o governador mineiro disse que a população "está careca de saber que o preço dos alimentos está lá em cima e que é difícil ficar optando por outra coisa quando tudo está muito caro". Zema ainda classificou o posicionamento do petista como "lorota econômica".

Zema também fez uma metáfora com o reaproveitamento de café já coado, sugerindo que o Brasil estaria "repetindo os mesmos erros". "Tô fazendo aqui uma experiência na minha casa. Peguei o pote de café que eu já havia utilizado na cafeteira e tô deixando ele secar aqui no sol. Pelo que eu já tomei conhecimento, dizem que fica uma porcaria, mas vamos testar", disse.

"Parece que aqui no Brasil nós estamos acostumados a repetir os mesmos erros já cometidos no passado na expectativa de que o resultado seja diferente. Vou tentar de novo, vamos ver o resultado depois eu te falo", completou.

O presidente Lula havia sugerido que a população deixasse de consumir produtos caros como forma de controlar a inflação. Segundo Lula, "uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo".

Para o presidente, se a população não comprar produtos caros, os vendedores baixarão os preços. "Se você vai num supermercado aí em Salvador e desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar [o preço], senão vai estragar", disse Lula em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia.

A fala do petista se tornou alvo dos políticos da oposição.