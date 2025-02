Jojo Todynho celebra aniversário com Michelle faz videochamada com Bolsonaro

Jojo Todynho, influencer que ficou famosa cantando funk, celebrou nesta terça-feira (11/2) o aniversário de 28 anos. Na festa, que tinha como tema, jardim encantando, com flores e fadas, Jojo Todynho contou com a presença de Michelle Bolsonaro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ex-primeira-dama do Brasil foi ao evento acompanhada do amigo Agustin Fernandez. Os convidados foram vestidos de branco, enquanto a aniversariante usou um corset rosa com saia de tule no mesmo tom.

Durante o evento, Jojo Todynho participou de uma videochamada com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O print da conversa — que não teve o teor divulgado — foi publicado por Agustin Fernandez nas redes sociais.

No aniversário, Jojo ganhou um presente de Michelle Bolsonaro e Agustin Fernandez com um cartão que diz: "Jojo este presente é uma forma de expressar nosso carinho e resgatar memórias afetivas. Neste novo ciclo que se inicia desejamos que Deus realize os desejos do seu coração. Que você se mantenha firme, forte, determinada e fiel aos seus princípios e valores. Com carinho, Michelle Bolsonaro e Agustin".

























Em setembro do ano passado, Jojo Todynho assumiu seu posicionamento político e afirmou ser "de direita". A declaração gerou enorme reação de fãs que declaram que a cantora usou a comunidade LGBTQIAP+ para se promover. A situação gerou uma onda de cancelamento de contratos e comentários desrespeitosos nas redes sociais.

Depois, Jojo Todynho recebeu uma homenagem de deputados de direita na Câmara dos Deputados. A moção de aplausos teve o intuito de parabenizar Jojo pela postura "em defesa da segurança pública e liberdade da população diante de políticas de governo que perpetuam a criminalidade e a impunidade", conforme afirmou o autor da proposta Coronel Meira (PL-PE).

A funkeira também se tornou 'garota-propaganda' da Havan e estrelou comerciais ao lado de Luciano Hang, empresário de nome forte na direita brasileira.