Denúncia de Gonet contra Bolsonaro está pronta para ser enviada ao STF

A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado está finalizada. De acordo com fontes na Procuradoria-Geral da República (PGR), ouvidas pelo Correio, a peça deve ser enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima semana.



O procurador-geral, Paulo Gonet, teria desistido de enviar uma denúncia conjunta envolvendo fraudes nos cartões de vacina e o tráfico de joias, casos que também estão em tramitação no órgão. Neste primeiro momento, de acordo com as fontes consultadas pela reportagem, a ideia seria acusar Bolsonaro de ser o principal beneficiado de uma organização golpista que pretendia anular o resultado das eleições.

Gonet fez um passo a passo com diversos elementos que ligariam Bolsonaro a militares golpistas, apontando que a intenção seria que ele continuasse no cargo, mesmo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido eleito.

As provas têm como base encontros no Palácio do Planalto e no Alvorada, reuniões na Asa Sul, em Brasília, depoimentos e conversas de rede social e e-mails envolvendo os suspeitos que foram indiciados pela Polícia Federal.

Gonet aguarda a finalização dos últimos detalhes pela equipe técnica para enviar o documento ao Supremo. A acusação deve ser rígida e a pena solicitada ao ex-presidente pode passar de 20 anos.