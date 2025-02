Lula recebe presidente de Portugal para reunião no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira (18/2) o presidente de Portugal, Marcelo Rabelo, para uma visita de Estado. A recepção ocorreu no Palácio do Planalto, onde os dois também farão reuniões.



Rebelo chegou ao Planalto por volta das 11h15, passou as tropas brasileiras em revista e subiu a rampa do Palácio, onde foi recepcionado pelo petista. Depois, ambos posaram para fotos antes de seguirem para os compromissos privados.

Lula e Rebelo farão primeiro uma reunião a sós, seguido de um encontro ampliado, com ministros e autoridades dos dois países. A tradicional declaração conjunta, praxe em visitas de Estado, deve ficar para amanhã (19), quando os dois líderes e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, participam da 14ª Cimeira Brasil-Portugal.

A Cimeira é o principal mecanismo de diálogo de alto nível entre os dois países. A última edição ocorreu em Portugal, em 2023, com a presença de Lula. No evento, os presidentes vão assinar uma série de acordos de cooperação, em áreas como defesa, segurança, justiça, ciência, meio ambiente, comércio, saúde e cultura.

200 anos de relação

Dentre os principais temas do encontro, para o governo brasileiro, está o tratamento à comunidade brasileira em Portugal. O aumento no número de casos de violência, agressões, racismo e discriminação preocupa as autoridades. A reunião marca ainda 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Na tarde de hoje, Rebelo visitará os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AL). Já à noite, o português e Lula participam de cerimônia para entregar o Prêmio Camões — maior prêmio da literatura em língua portuguesa — para a escritora Adélia Prado, no Palácio do Itamaraty, e depois de um jantar oferecido pelo governo brasileiro.