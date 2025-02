Bolsonaro diz ter conversado com Kassab sobre PL da anistia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (18) ter conversado com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, sobre o avanço do PL da anistia aos golpistas do 8 de janeiro. A jornalistas, Bolsonaro disse que entende que, da parte do PSD, a maioria votaria a favor da proposta e que acredita haver número suficiente de votos na Câmara para aprovar o texto.

Leia também: Bolsonaro diz que Lei da Ficha Limpa é usada para perseguir a direita

“Temos conversado. Há 10 dias conversei com o Kassab. Conversa reservada. Ele falou já em parte o que aconteceu. Hoje, o que eu sinto, conversando com parlamentares como do PSD, que a maioria votaria favorável. Eu acho que na Câmara já tem quórum para aprovar a anistia”, afirmou Bolsonaro.

A fala vem poucas semanas depois de Kassab, que tem ministros no governo Luiz Inácio Lula da Silva, criticar o Executivo e a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nos bastidores, o presidente do PSD articula mais espaço na Esplanada, mas também é aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que faz oposição a Lula.



A pauta é uma das prioridades da oposição para este ano. O ex-presidente e seus aliados têm negado categoricamente que tenha havido uma tentativa de golpe apesar da investigação da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro e mais 39 pessoas por planejar uma ruptura democrática.

O plano é aliviar as penas de quem foi preso por quebrar a Esplanada incentivado por discursos do ex-presidente e de alguns ministros para reforçar, perante a opinião pública, que não houve tentativa de golpe e que as punições aos bolsonaristas foram excessivas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Bolsonaro elogiou as declarações do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que no início do mês também negou que tenha havido uma tentativa de golpe e afirmou que as penas aos condenados pelo 8 de janeiro eram desproporcionais.

Motta também já disse que conversou com Bolsonaro sobre o PL da anistia e que recebeu um pedido para não atrapalhar a tramitação da pauta se houver clima político para fazer o texto avançar.

“Eu não fiz nenhum pedido específico. O pedido é seguir o regimento e, como o próprio Hugo Motta disse, não podemos ignorar a pauta do maior partido da Câmara”, afirmou Bolsonaro nesta terça.

Leia também: Bolsonaro retoma campanha contra o sistema eleitoral e ataca o TSE em live

“Acho que não vai ter dificuldade de botar em pauta (com Motta e Alcolumbre). A nossa preocupação é botar em pauta e arranjar votos para isso. O presidente apenas não obstrui”, concluiu.

O Correio procurou o presidente Gilberto Kassab para perguntar se a conversa ocorreu e se as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os votos do PSD são verdadeiras. Ainda não houve retorno. O espaço segue aberto.