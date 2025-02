"Quem tentou golpe não merece absolvição", diz Lula sobre Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Siva enfatizou nesta quarta-feira (5/2), ao ser questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre o projeto de anistia para condenados pelo 8 de janeiro, que aqueles que tentaram um golpe de Estado “não merecem absolvição”. O chefe do Executivo disse ainda que, caso Bolsonaro seja inocentado e possa concorrer à Presidência em 2026 contra o petista, “vai perder outra vez”.

“Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente e do presidente do tribunal eleitoral, não merece absolvição”, respondeu Lula durante entrevista a rádios mineiras.

“A verdade, só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso que ele fugiu para Miami. Se ele não fosse um homem que tivesse preparado toda essa podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Mas ele, não”, acrescentou ainda o presidente.

Anistia antes da condenação

Sobre o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, defendido pela oposição, Lula disse achar “hilariante” que eles queiram ser anistiados antes mesmo de uma condenação pela Justiça — no caso de Bolsonaro e de outros acusados de articular uma tentativa golpista, a Procuradoria-Geral da República (PGR) deve fazer a denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) neste ano.

O chefe do Executivo frisou que a tentativa de golpe deve ser resolvida pela Justiça, inclusive uma possível reversão da inelegibilidade de Bolsonaro, para que possa concorrer em 2026 — o que também é defendido pela oposição. “Se a Justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez”, respondeu Lula.