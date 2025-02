Bolsonaro diz que tem "zero preocupação" com possível denúncia da PGR

Bolsonaro pode responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Somadas, as penas chegam a 28 anos de prisão - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

Faltando pouco para a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar seu posicionamento sobre a denúncia no âmbito da investigação da tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que tem “zero preocupação” com a possibilidade de ser denunciado pelo órgão. A declaração foi dada nesta terça-feira (18/2), após almoço com parlamentares da oposição no Senado.

“Que golpe é esse? Não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero”, disse Bolsonaro em entrevista coletiva.

Fontes ouvidas pelo Correio afirmam que o documento da PGR está pronto para ser enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta semana, com a indicação de todos os crimes apontados pela Polícia Federal.

A investigação conduzida pela PF revelou que o grupo investigado articulou e avançou em um plano com o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Segundo o relatório, Bolsonaro "tinha plena consciência e participação ativa" nas ações criminosas. Os investigadores apontaram, inclusive, que o ex-presidente tinha "domínio dos atos" que estavam sendo executados.

Os crimes apontados são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Somadas, as penas chegam a 28 anos de prisão.

Após apresentação da denúncia pela PGR, caso ela seja aceita pelo Judiciário, os investigados passam para a condição de réus em ações penais e o STF pode iniciar as etapas do julgamento. Entre os indiciados pela PF, além de Jair Bolsonaro, estão Ailton Gonçalves, Carlos Cezar Rocha, o general Estevam Theofilo, Mauro Cezar Cid, Técio Arnald, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Paulo Renato Figueiredo Filho.

"Maior líder da direita no país"

Na mesma entrevista, hoje, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que o encontro desta terça-feira teve o objetivo de discutir pautas de interesse da direita.

“Foi uma conversa, convidamos o ex-presidente. Toda terça-feira que a oposição se reúne, vamos iniciar um novo ano legislativo e o ex-presidente, como o maior líder da direita do país, veio conversar com a oposição aqui no Senado para tratar de pautas que interessam a população brasileira e também interessam o nosso grupo político”, declarou o parlamentar.