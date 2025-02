Ataque de 8 de janeiro foi "última esperança" para o golpe, diz PGR

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou, em denúncia enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (18/2), que o dia dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 foi a “última esperança” do grupo criminoso para tentar consolidar um golpe de Estado no país. Segundo o órgão, os envolvidos trocaram mensagens comemorando a “boa notícia” da invasão das sedes dos três Poderes.

“A última esperança da organização estava na manifestação de 8 de janeiro. Os seus membros trocavam mensagens, apontando que ainda aguardavam uma boa notícia. A organização incentivou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar na política. Os participantes daquela jornada desceram toda a avenida que liga o setor militar urbano ao Congresso Nacional, acompanhados e escoltados por policiais militares do Distrito Federal”, diz o Ministério Público Federal (MPF).

O trecho consta na denúncia oferecida pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Segundo a PGR, os ataques aos prédios foram apoiados e financiados pelo grupo denunciado.

“O episódio foi fomentado e facilitado pela organização denunciada, que assim, por mais essa causa, deve ser responsabilizada por promover atos atentatórios à ordem democrática, com vistas a romper a ordem constitucional, impedir o funcionamento dos Poderes, em rebeldia contra o Estado de Direito Democrático. A violência cometida gerou prejuízos de larga monta, estimados em mais de 20 milhões de reais”, aponta o documento.

A PGR denunciou, na noite desta terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por estimular e realizar atos contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito. As denúncias serão analisadas pelo relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes. Os fatos foram divididos em cinco peças acusatórias. Eles são acusados de cometer os seguintes crimes:

Organização criminosa armada; Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; Golpe de Estado; Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; Deterioração de patrimônio tombado.

