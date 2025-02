Bolsonaro tinha discurso pronto para depois do golpe, diz denúncia da PGR

Apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o líder do plano golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha um discurso pronto, que seria usado caso conseguisse concretizar o plano de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a decretação de estado de sítio e a implementação da Lei da Garantia e da Ordem (GLO).

“O discurso encontrado na sala de Jair Messias Bolsonaro reforça o domínio que este possuía sobre as ações da organização criminosa, especialmente sobre qual seria o desfecho dos planos traçados — a sua permanência autoritária no poder, mediante o uso da força”, diz a PGR em denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (18/2).

Segundo o órgão, o documento foi encontrado na sede do Partido Liberal, na sala do próprio ex-presidente Bolsonaro, e também no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência.

“O material arrecadado consistia num texto impresso sobre declaração de ‘Estado de Sítio’ e decretação de ‘Operação de Garantia da Lei e da Ordem’. Tratava-se do discurso a ser recitado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado. O mesmo texto também foi encontrado no aparelho celular de Mauro Cid”, escreveu.