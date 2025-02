Leia a íntegra da denúncia da PGR contra Bolsonaro e mais 33 pessoas

A Procuradoria-Geral da República denunciou, na terça-feira (18/2), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. Além dele, foram denunciados o general Walter Braga Netto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Os 34 denunciados pela PGR são acusados de cometer os seguintes crimes:

organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.

No documento de mais de 270 páginas, a PGR descreve a trama golpista executada contra as instituições democráticas. Veja a seguir:

De acordo com as investigações, o plano teve início em 2021, com os ataques sistemáticos ao sistema eletrônico de votação, por meio de declarações públicas e na internet. As acusações baseiam-se em manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens As denúncias serão analisadas pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes.

A PGR destacou que a organização criminosa tinha como líderes o então presidente da República, Bolsonaro e o candidato a vice-presidente, Walter Braga Netto. Aliados a outras pessoas, civis e militares, eles tentaram impedir, de forma coordenada, que o resultado das eleições presidenciais de 2022 fosse cumprido.

"As investigações revelaram a operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente e do vice-presidente da República eleitos, bem como a de ministro do STF. O plano teve anuência do então presidente da República", frisa a PGR.

"A violência no dia 8 de janeiro foi a última tentativa. A organização incentivou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar na política. Os participantes fizeram o percurso acompanhados e escoltados por policiais militares do DF, invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes. O episódio gerou prejuízos de mais de R$ 20 milhões", acrescenta a instituição.

