Alcolumbre diz que PL da Anistia "não é o assunto dos brasileiros"

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse nesta quarta-feira (19) que o PL da anistia aos golpistas do 8 de Janeiro não é um assunto dos brasileiros. Para Alcolumbre, a pauta, que é uma das prioridades da oposição liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divide a sociedade e prejudica o debate político no país.

“Esse não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto a todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos, na nossa sociedade, dividindo. (É) um assunto que não é o assunto dos brasileiros”, disse o senador a jornalistas.

Alcolumbre também falou sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e outras 33 pessoas por participação em um plano de golpe de estado entre 2022 e 2023. Para o presidente do Senado, Bolsonaro precisa ter direito a ampla defesa e ao contraditório.

“Separar as questões políticas das questões jurídicas é fundamental (...) Do ponto de vista político e pessoal, inclusive — e sei que isso é também da grande parte dos senadores com os quais conversei de ontem para hoje — há o meu entendimento do ponto de vista legal que todo cidadão tem o direito à ampla defesa e ao contraditório para que ele possa provar sua inocência no decorrer do processo”, afirmou.

“O que acontece no Brasil é o que a gente já contou vários episódios em relação a casos concretos, onde as pessoas foram execradas, denunciadas, condenadas e depois tiveram a sua inocência comprovada. Isso cabe ao Judiciário. O que cabe a mim, como senador da República, presidente do Senado e chefe de um Poder é não politizar mais uma questão jurídica”, continuou Alcolumbre.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O presidente do Senado disse, ainda, que o país “não precisa mais desses embates de radicalismo nem de um lado nem do outro”.