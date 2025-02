"O povo vai voltar a comer sua picanha", diz Lula em meio a alta dos alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou a alta demanda por exportações pelo alto preço dos alimentos no país. Em entrevista concedida à rádio Tupi nesta quinta-feira (20/2), emissora do grupo Diários Associados, o presidente mencionou a gripe aviária nos Estados Unidos e o aumento da demanda global por produtos brasileiros.

“Nós estamos exportando e o Brasil virou quase que um supermercado do mundo e nós queremos discutir com os empresários que queremos que eles exportem, mas que não possa faltar para o povo braisleiro”, disse.



O chefe do Executivo voltou a dizer que o governo deve se reunir com atacadistas para buscar uma solução sobre os preços, mas não deu detalhes do que pode ser feito. “É um absurdo, é um absurdo mesmo. E nós vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo”, afirmou.

“O fato de você estar vendendo o produto em dólar que está alto, não significa que você tenha que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta. Essa é uma discussão, da mesma forma que o óleo de soja, a carne”, emendou.

Lula atribuiu ainda a alta dos alimentos à sazonalidade e ao clima. “É importante lembrar que a gente vem de momentos muito cruciais no Brasil, muito sol, o maior calor já feito na história desse país, muito fogo, e depois em alguns lugares muita chuva, como no Rio Grande do Sul. Tudo isso tem interferência nos preços.”

O petista disse ainda que há questões que não podem ser controladas do dia para a noite mas garantiu que o governo deve encontrar uma solução para a questão: “A carne começou a cair e está certo de que vai cair e o povo vai voltar a comer sua picanha, a sua costela ou outro pedaço de carne que ele deseja. E nós queremos baixar todo o alimento porque para nós, na reforma tributária, a cesta básica é totalmente isenta de qualquer imposto, inclusive a carne, e nós fizemos isso para baratear. Agora quando você tem momentos como esse você não consegue controlar do dia para a noite.”



