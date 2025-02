Lula defende palpites de Janja e diz que ministros "falam demais"

Lula: "A coisa gostosa que tem na minha relação com a Janja é que ela dá palpite na minha vida, isso não me incomoda, isso me ajuda" - (crédito: Reprodução Youtube )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quinta-feira (20/2), os palpites dados pela primeira-dama Janja da Silva em sua gestão. Em entrevista concedida à rádio Tupi, emissora do grupo Diários Associados, ele também desconversou sobre uma possível reforma ministerial e afirmou que os seus ministros por vezes “falam demais”.

“Sinceramente, eu acho graça quando eu ouço dizer ‘ah, porque a Janja dá palpite na vida do Lula’. A coisa gostosa que tem na minha relação com a Janja é que ela dá palpite na minha vida. Ela cuida de mim de uma forma muito especial, isso não me incomoda, isso me ajuda”, disse o presidente.



Sobre vazamentos de informações pelos ministros, ele afirmou: “Se os ministros falam demais isso é prejudicial aos próprios ministros”. “Desde o outro mandato, eu sempre dizia que tem um anão na minha sala, escondido debaixo da mesa, porque a gente faz reunião em que ninguém pode falar nada dessa reunião, nem acaba e já tem coisa lá fora, as pessoas estão sabendo”, contou Lula.



O petista disse ainda ter confiança em sua equipe. “Isso não me incomoda, porque eu sei o time que eu tenho. E é um time primoroso, está trabalhando muito, e é por isso que nós passamos dois anos organizando o que estamos fazendo agora”, afirmou.



O chefe do Executivo desconversou sobre novas trocas no comando das pastas: “Muita gente fala em reforma política sem eu falar, fala em reforma ministerial sem eu falar. Como eu sou um democrata, eu aceito que todo mundo dê palpite sobre tudo. Agora, as decisões sou eu que tomo, a hora que eu tiver que mudar alguém, eu vou mudar alguém.”

O petista comparou sua gestão com a de um técnico de futebol. “Quando um jogador tem que ser tirado não é a torcida que decide”, disse Lula, que se mostrou confiante mesmo diante da queda de sua popularidade nas pesquisas. “Eu estou muito satisfeito com as coisas que estão acontecendo no Brasil e, pode ficar certo, 2025 será o grande ano desse meu terceiro mandato”, completou.