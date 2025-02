Ministério nega reunião de Lula e Nísia Trindade para tratar de demissão

"Trata-se de uma fake news a informação de que a ministra esteve em reunião com o presidente Lula na tarde desta quinta-feira (20) sobre substituição no comando da pasta", afirma Ministério da Saúde - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O Ministério da Saúde informou, em nota, que a ministra Nísia Trindade não esteve em reunião nesta quinta-feira (20/2) com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de tratar sobre substituição no comando da pasta. De acordo com a manifestação, “não houve qualquer comunicado a respeito” de possível troca.

A ministra "continua trabalhando normalmente" em São Paulo, onde cumpre agenda, e tem compromissos marcados para sexta (21/2), no Paraná. Segundo o ministério, notícias de que ela teria se encontrado com Lula ou com a equipe que comanda para comunicar a própria saída são falsas. "Trata-se de uma fake news", confirma a nota.

Mais cedo, fontes do governo haviam afirmado ao Correio que Lula pretendia dar “upgrade” na pasta e tinha como nome mais cotado para assumir o cargo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A reportagem confirmou, porém, que o presidente e Nísia não realizam reunião de alinhamento no Palácio do Planalto desde 16 de janeiro. Especulações sobre a saída da ministra vêm desde o ano passado. Na manifestação divulgada nesta quinta, Nísia reforça que a atual gestão cumpre “o compromisso de reestruturar o SUS (Sistema Único de Saúde) e cuidar da saúde da população, com resultados concretos” e apresenta “melhoria sensível de indicadores, como aumento da cobertura vacinal após mais de seis anos de quedas consecutivas”.

Entre os resultados, a Saúde destaca a disponibilidade gratuita de 100% dos medicamentos e insumos do Farmácia Popular; o programa Mais Especialistas, que realizou mais de 14 milhões de cirurgias eletivas em 2024 e atendeu 99% da fila inicial de procedimentos; a saída do Brasil da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas e a recertificação do país como livre do sarampo; renovação e ampliação de ambulâncias do SAMU; e novas tecnologias incorporadas ao SUS.

Nesta sexta, a ministra entrega 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital da Criança em Maringá e visita o Parque Tecnológico Industrial da Saúde, também na cidade paranaense. O próximo encontro entre Nísia e Lula ocorre no sábado (22/2).

Leia íntegra da nota do Ministério da Saúde:

“O Ministério da Saúde informa que a ministra Nísia Trindade cumpre agenda no estado de São Paulo e continua trabalhando normalmente. Nesta sexta-feira (21/02), a ministra estará em Maringá, no Paraná, para entrega de 10 leitos de UTI do Hospital da Criança e visita ao Parque Tecnológico Industrial da Saúde.

Trata-se de uma fake news a informação de que a ministra esteve em reunião com o presidente Lula na tarde desta quinta-feira (20) sobre substituição no comando da pasta. As notícias de que a ministra teria convocado reunião com a equipe para comunicar sua saída também são falsas. Não houve qualquer comunicado a respeito do tema.

A Ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforça que a atual gestão, sob o comando do presidente Lula, está cumprindo o compromisso de reestruturar o SUS e cuidar da saúde da população, com resultados concretos – a população agora pode pegar 100% dos medicamentos do Farmácia Popular de graça – e melhoria sensível de indicadores, como aumento da cobertura vacinal após mais de seis anos de quedas consecutivas.

Programa Mais Especialistas

Cirurgias: 14,09 milhões de cirurgias eletivas realizadas em 2024 (+37% desde 2022).

Programa Nacional de Redução de Filas: 99% da demanda atendida.

Foram realizadas 1.348.727 cirurgias, frente a uma fila inicial de 1.367.132 procedimentos (99% da fila).

R$ 1,2 bilhão adicionais para ampliar o programa em 2025.

Vacinação e prevenção

Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas (Unicef/OMS).

Aumento da cobertura de 15 das 16 vacinas do calendário infantil.

Recertificação como país livre do sarampo.

Incorporação de novas vacinas ( ex : vírus sincicial respiratório)

Acesso a medicamentos e atendimento

100% dos medicamentos e insumos gratuitos no Farmácia Popular.

Abertura de credenciamento para 758 cidades sem unidades do programa.

Fortalecimento da Atenção Básica

Mais médicos dobrou de tamanho: 26,7 mil médicos em atividade (+108% desde 2022).

15,9 mil novos Agentes Comunitários de Saúde para fortalecer a Saúde da Família.

SAMU: renovação de 1909 ambulâncias e ampliação/expansão de 314. Total de 2223.

Inovação e tecnologia no SUS

67 novas tecnologias incorporadas ao SUS, como as vacinas da dengue e bronquiolite, medicamentos para câncer de mama, entre outros.

Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro

Abertura de 3 emergências: hospitais federais do Andaraí, Cardoso Fontes e Bonsucesso.