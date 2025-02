Defesa de Bolsonaro se reúne com Barroso após denúncia de plano golpista

O advogado criminalista Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, tem uma audiência nesta segunda-feira (24/2) com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso. A informação consta da agenda oficial do ministro, divulgada pela manhã.

O STF, porém, não informou a pauta do encontro, e Vilardi também não se pronunciou sobre o motivo da reunião. A defesa do ex-presidente tem adotado uma estratégia de contestação das provas obtidas por meio da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Leia também: Moraes amplia acesso da defesa a provas sigilosas da delação premiada de Mauro Cid



A reunião acontece seis dias após a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciar Bolsonaro por liderar uma suposta organização criminosa que teria articulado um golpe no fim de 2022. O ex-presidente foi acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa.

Leia também: Delação de Mauro Cid revela conspiração e uso de dinheiro para atacar a democracia



Na última quinta-feira (20), o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, negou um pedido da defesa do ex-presidente para estender o prazo de resposta à denúncia de 15 para 83 dias — o mesmo tempo que a PGR teve para analisar o relatório da Polícia Federal antes de formalizar a acusação. Os advogados alegaram dificuldades no acesso integral às provas, argumento refutado por Moraes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A expectativa é que a defesa de Bolsonaro continue a buscar meios para contestar a denúncia, enquanto o STF avança com a análise do caso.