Com queda do Brasil em ranking mundial, Lula mencionou a palavra 'corrupção' 9 vezes em 227 discursos de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mencionou a palavra "corrupção" em nove dos 227 discursos oficiais proferidos no ano passado. Os pronunciamentos oficiais, disponíveis no site do Planalto, mostram o termo sendo usado sobretudo em falas de valorização da Petrobras e de críticas à operação lava jato.

A análise — feita com o auxílio da plataforma Pinpoint, do Google, (confira aqui) — ocorre em meio a questionamentos da ONG Transparência Internacional, que reduziu a classificação do Brasil no ranking de corrupção. Em 2024, o país registrou 34 pontos e ficou na 107ª posição. Em 2023, o Brasil recebeu 36 pontos e ocupou a posição 104.

Segundo a Transparência Internacional, o resultado reflete a percepção de que o combate à corrupção no país tem perdido força nos últimos anos. Entre os fatores que contribuíram na piora da nota brasileira estão a falta de transparência em políticas públicas, os escândalos de corrupção envolvendo autoridades e a fragilização de instituições de controle, como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal.

Além disso, a lentidão na aprovação de medidas anticorrupção no Congresso Nacional e a politização de órgãos de fiscalização também são apontados como entraves.

O Correio entrou em contato com a secretaria de Comunicação Social do governo para buscar um posicionamento sobre a análise. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

Defesas da Petrobras

"Corrupção" aparece pela primeira vez em 2024 durante discurso de Lula em evento de retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, no dia 18 de janeiro de 2024, em Ipojuca (PE). À ocasião, o presidente defendeu a Petrobras das criticas levantadas pela operação Lava Jato, que revelou desvio de recursos na estatal que envolveu políticos, empresários e empreiteiras.

Leia também: Toffoli anula processos contra Palocci na Lava-Jato, mas mantém delação

"Quando deixei a Presidência (2010), tive as contas dos meus oito anos de governo aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas (TCU) e aprovada pelo Congresso. Somente cinco anos depois (2015) começou o processo de denúncia contra a Petrobras (Lava jato). E, na verdade, não era contra a Petrobras", disse.

Para Lula, no discurso intitulado "Pronunciamento do presidente Lula em anúncio de investimentos na refinaria Abreu e Lima", interesses norte-americanos guiaram as investigações desempenhadas pela Lava jato de que havia corrupção na Petrobras.

"Tudo que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queria e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras", acusou o presidente.

Os discursos de Lula em 2024 relacionaram a palavra "corrupção" com a Petrobras em discursos de defesa das estratégias e de trabalhadores da estatal, além de pronunciamentos que criticam o que apelidou de "políticos combatentes da corrupção".

Leia também: Ranking da Corrupção: lista dos países mais corruptos

Esses temas podem ser vistos em discursos como o "anúncio de seleção do Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Entidades", dia 10 de abril, "lançamento da Seleção Petrobras Cultural — Novos Eixos", em 24 de fevereiro, além do "anúncio de investimentos na refinaria Abreu e Lima", 18 de janeiro do ano passado e da inauguração do Complexo de Energias Boaventura, 16 de setembro.



























Preconceito, bravatas e esporte



A palavra "corrupção" também foi utilizada por Lula em discursos que abordaram temas como a relação entre Brasil e Colômbia, políticas de fomento ao esporte e moradias. No pronunciamento intitulado "Seleção do Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Entidades", Lula classificou como "preconceito" a crítica a cooperativas de trabalhadores.

Leia também: Toffoli anula todos os processos e condenações de Léo Pinheiro na Lava Jato

Já no pronunciamento de "anúncio de investimentos para o estado da Paraíba", o Lula questiona políticos que utilizam o combate à corrupção como bandeira. Segundo o presidente, esse discurso tem sido "bravata" na política brasileira.

"Toda bravata que disse que vai se eleger combatendo a corrupção, ele termina sendo o maior corrupto do período dele", afirmou. O termo "corrupção" também foi usado durante discurso que aborda denúncias na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil.

Apesar das numerosas acusações de corrupção, Lula fala não ter existido comprovações deste crime na construção de estádios ou em esportes olímpicos.

Leia também: Gilmar vota para reduzir pena de Collor por condenação na Lava-Jato

Lula aborda a questão da corrupção ao mencionar as denúncias durante a época da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil. Ele ressalta que, apesar das numerosas acusações de corrupção, nunca foi provado nenhum ato de corrupção nos estádios brasileiros ou em qualquer esporte olímpico.

"Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção sem ninguém nunca provar. Nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros. Nunca se provou que houve corrupção em qualquer esporte olímpico no Brasil", disse.