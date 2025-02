"Lembrar a importância da democracia", diz Lula sobre 'Ainda estou aqui'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assistiu ao filme Ainda estou aqui, de Walter Salles. Em uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (25/2), o chefe do Executivo elogiou o longa, que está concorrendo em três categorias no Oscar.

"Finalmente assisti Ainda estou aqui, o filme que é orgulho nacional", escreveu Lula. O presidente estava acompanhado da primeira-dama, Janja; dos netos de Eunice Paiva, Juca e Chico; o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e a esposa, Lu Alckmin; a presidente do PT, Gleisi Hoffmann; e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre.

O grupo assistiu ao filme em uma sessão especial no Palácio da Alvorada. "Momento de lembrar a importância da nossa democracia e a defesa constante da nossa Constituição. Ainda estamos aqui", disse Lula ao celebrar o momento.

Ainda estou aqui ganhou os holofotes nacionais e internacionais após se destacar em grandes premiações do cinema mundial. O longa estrelado por Fernanda Torres conta a história de superação de Eunice Paiva após a morte do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a Ditadura Militar.

No início de janeiro, Fernanda conquistou o primeiro Globo de Ouro para o Brasil na categoria de Melhor atriz. O filme também é o primeiro longa brasileiro a concorrer como Melhor filme no Oscar. Além disso, a produção também disputa nas categorias de Melhor filme internacional e Melhor atriz.