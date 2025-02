Escala 6 x 1: demora para protocolar PEC foi estratégica, diz Erika

A deputada Erika Hilton (PSol-SP) protocolou nesta terça-feira (25) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê a redução da jornada de trabalho no Brasil, chamada escala 6 X 1. Em entrevista coletiva, a parlamentar explicou que a demora no protocolo foi estratégica, diante do cenário político da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no ano passado. À época, a CCJ, responsável pela análise inicial de PECs, estava sob o comando da deputada bolsonarista Caroline de Toni (PL-SC).

Segundo ela, um protocolo antecipado poderia levar à desmobilização precoce da proposta, que envolve amplo debate econômico e social sobre a necessidade de revisão das escalas de trabalho, já consideradas obsoletas. Erika destacou ainda exemplos internacionais em que a redução de jornada já mostrou resultados positivos e defendeu que o mesmo modelo seja adaptado à realidade brasileira.

A deputada ressaltou também o amplo apoio popular à iniciativa, citando um abaixo-assinado que já reuniu quase três milhões de assinaturas. Embora ainda não tenha conseguido dialogar diretamente com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), Erika pretende procurá-lo após o carnaval, ocasião em que entregará formalmente o documento com as assinaturas. A deputada também tinha expectativa de encontrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda hoje para entregar a petição ao petista, o que não se concretizou.