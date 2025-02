Após reunião com Lula, Nísia Trindade deixa o Ministério da Saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu a ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta terça-feira (25/2), após dias de rumores sobre uma reforma ministerial no governo. Os dois tiveram uma reunião durante a tarde, no Palácio do Planalto. Assume a pasta Alexandre Padilha, que, até então, estava à frente da Secretaria de Relações Institucionais.

Em nota, o governo afirmou que Lula recebeu a ministra durante a tarde, para comunicá-la de seu desligamento e "agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação à frente do ministério".

O embate da reforma ministerial se arrasta há meses e os rumores de mudanças na Saúde ganharam força na última quinta-feira (20/2). Nesta manhã, Nísia anunciou a produção de uma vacina contra a dengue 100% nacional, a partir de 2026, em cerimônia no Planalto. Durante o evento, um clima de constrangimento pairava no ar, após discurso com tom de despedida da ministra. Ao final do evento, ela foi aplaudida de pé por servidores que lotavam o Salão Leste do Planalto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia nota na íntegra:



"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta terça-feira, 25 de fevereiro, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na ocasião, comunicou a ela a substituição na titularidade da pasta, que passará a ser ocupada pelo atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a partir da posse marcada para a quinta-feira, dia 6 de março. O presidente agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação à frente do ministério".