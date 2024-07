Marcos Do Val chama delegado de "capataz do Alexandre de Moraes"

É a segunda vez no mês em que Do Val publica ataques contra autoridades sem provas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O senador Marcos Do Val (Podemos-ES) usou a rede social X para atacar, na noite de domingo (14/7), o delegado de Polícia Federal, Fábio Shor, responsável por investigações em casos sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Do Val alegou que Shor é “capataz” do magistrado e comete “violações contra a Constituição e os direitos humanos dos brasileiros”.

“Shor tem invadido residências com mandados de busca e apreensão ilegais, apontando armas na cara de crianças, e confiscando celulares dessas crianças. Essas ações são desumanas e inaceitáveis, e estão sendo realizadas sob a falsa bandeira da Polícia Federal, quando na verdade são ordens diretas de Alexandre de Moraes, com a conivência deste delegado covarde”, escreveu o senador.

Hoje venho a público denunciar um grave problema que está afetando a integridade da nossa nação e a segurança dos nossos cidadãos. Trata-se do delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, que tem agido como o capataz do ministro Alexandre de Moraes, cometendo sérias violações… pic.twitter.com/vyp55c8oT9 — Marcos do Val (@marcosdoval) July 14, 2024

Apesar das alegações, Do Val não apresentou provas contra o delegado ou contra o ministro, mas disse que a postagem é um “desabafo” e uma “denúncia” dos policiais federais “indignados” com as investigações sob a relatoria de Moraes. Vale lembrar que o parlamentar é investigado por associação criminosa e tentativa de golpe.



Junto às acusações, o senador também publicou uma imagem do delegado com uma arte de “procura-se” no topo e a frase “Ele é o responsável por prender patriotas inocentes e fazer milhares de crianças chorarem por seus pais” abaixo da foto do delegado.

Repúdio



É a segunda vez no mês em que Do Val publica ataques contra autoridades. No início do mês, o senador afirmou que Moraes manipulou as eleições de 2022 para beneficiar o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, mais uma vez, não apresentou provas.

As alegações de Do Val foram repudiadas por associações policiais. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) diz estar estudando medidas judiciais contra o senador e declara apoio e solidariedade à autoridade policial atacada.

“Além de infelizes, os ataques desconsideram a autonomia investigativa do Delegado, que é manifestada na conclusão do inquérito, sendo esse ainda submetido à análise do Ministério Público e a uma decisão final do juízo competente, notadamente em relação às medidas cautelares”, escreveu a entidade.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro