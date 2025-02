Silvio Filho diz que não conversou com Lula sobre ser o substituto de Padilha

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), um dos nomes indicados pelo Centrão que compõem a Esplanada dos Ministérios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desconversou sobre a possibilidade de assumir a pasta das Relações Institucionais, deixada por Alexandre Padilha, que vai comandar o Ministério da Saúde, no lugar de Nísia Trindade.

“Eu nunca conversei com o presidente Lula sobre isso. Eu acho que o governo tem excelentes quadros que podem dar uma contribuição a essa função”, disse Silvio Filho, nesta quarta-feira (26/2), após participar de um evento para a assinatura de um acordo de cooperação técnica com a ApexBrasil.

O atual titular da pasta de Portos e Aeroportos ainda disse que em todas as vezes que esteve recentemente com Lula foi para tratar sobre o ministério que comanda. “Eu acho que a gente tem se colocado nesse momento para poder ajudar o Brasil, dialogando com o centro, com a direita, com a esquerda, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Mas o nosso foco é tratar do Ministério de Portos, Aeroportos e Hidrovias”, disse, ainda, o ministro.

Silvio Filho é um dos nomes cotados para assumir a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência. Além dele, há outros nomes fortes na disputa, como os correligionários de Lula Gleisi Hoffmann (PT-PR) e José Guimarães (PT-CE). Também há a possibilidade de indicar alguém do Centrão, como o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

Lula, no entanto, afirmou nesta quarta-feira (26/2) que o nome para assumir a secretaria já está escolhido e que ainda vai se reunir com a nomeação antes de anunciar oficialmente. “Já está escolhido, mas eu não contei para vocês ainda. Eu vou contar quando eu falar com a pessoa primeiro”, respondeu Lula. “Vai acontecer no tempo certo", acrescentou.