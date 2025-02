Lula vai até agência da Caixa acompanhar estudante beneficiada pelo Pé-de-Meia 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhou, nesta quarta-feira (26/2), a estudante Joyce Lourenço, que sacou o benefício de R$ 1 mil do programa Pé-de-Meia. O pagamento começou na terça-feira (25), e foi anunciado por Lula na segunda (24) em pronunciamento em cadeia nacional.

Lula foi andando até a agência da Caixa Econômica Federal que fica no anexo do Palácio do Planalto, acompanhado por assessores e seguranças. Além da estudante Joyce, de 18 anos, também estavam presentes a mãe dela, Jovilma, e a irmã Joyce. Elas são moradoras de Ceilândia. O ministro da Educação, Camilo Santana, também participou.

Joyce foi aprovada em medicina na Universidade de Brasília (UnB), onde decidiu estudar. Ela também passou para o mesmo curso na Universidade Federal de Goias (UFG), além de ter conseguido uma bolsa 100% do Prouni no Uniceplac.

“Essa menina é um exemplo, que eu peço a Deus que toda a juventude siga. Muita dedicação, para ela passar em cinco faculdades de medicina”, declarou Lula a jornalistas, que acompanharam a ação. “A gente acha que todo ser humano quer prosperar na vida,e eu acho que ela é um exemplo”, acrescentou.

O Pé-de-Meia é um benefício criado para manter os alunos da rede pública na escola. Estudantes que se formaram no Ensino Médio e são inscritos no Cadastro Único recebem pagamento de R$ 1 mil.

Programa é marca do governo

Questionado por jornalistas se o Pé-de-Meia é a grande marca do governo federal, Lula afirmou que outros programas também podem ser considerados marcas, mas destacou a atenção à educação.

“Nós acreditamos que a educação é a única forma, a mais rápida, para a gente retirar o país desse empobrecimento escolar, na formação escolar das pessoas, e para o Brasil se transformar em um país competitivo em qualidade”, afirmou o presidente.

Joyce disse que usou o benefício mensal do Pé-de-Meia, de R$ 200, para pagar a internet de casa e conseguir estudar, e guardou parte do dinheiro para comprar um tablet, também para estudos. A estudante disse ainda que quer se especializar em neurologia.

“Quem decide só estudar para passar na universidade, em um curso concorrido, não consegue trabalhar. Ainda mais a gente de baixa renda, que não tem tantas oportunidades”, comentou a estudante. “Foi tudo com muito esforço, e eu não me via dentro da universidade pública, dentro da UnB. Conhecendo mais sobre a política de cotas, receber o Pé-de-Meia foi um grande incentivo”, acrescentou.