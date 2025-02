Zanin afirma que não irá se declarar impedido para julgar Bolsonaro

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou não ver impedimento em participar do julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na Primeira Turma da Corte. O magistrado enviou um ofício ao presidente Luís Roberto Barroso para se manifestar sobre o pedido da defesa do ex-chefe do Planalto para que ele não atuasse na análise do caso.

Os advogados de Bolsonaro pediram a exclusão de Cristiano Zanin e Flávio Dino no caso. Eles sustentam que os ministros devem ser considerados impedidos por terem movido, no passado, ações na Justiça contra o ex-presidente.

No documento levado ao ministro Barroso, Zanin diz que não tem “nenhum sentimento negativo” contra Jair Bolsonaro. Antes de ocupar a cadeira no STF, o ministro atuou como advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Esclareço, por fim, que também não vislumbro a presença de quaisquer das hipóteses legais que configuram a suspeição. Tampouco tenho qualquer sentimento negativo que possa afetar minha atuação como magistrado no caso em questão”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Zanin relatou que teve apenas um encontro presencial com Bolsonaro.

“Ilustro tal aspecto com o registro de que tive um único contato até a presente data com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro. De fato, no segundo semestre de 2024, enquanto aguardávamos no aeroporto de Brasília um voo com destino a São Paulo, Sua Excelência tomou a iniciativa de vir até mim — na van onde eu aguardava —, e tivemos uma conversa republicana e civilizada”, completou o ministro.

Essa estratégia também é usada pela defesa do general Walter Braga Netto, que pediu a suspeição do relator do caso, Alexandre de Moraes, e o afastamento de Dino do processo. Caberá ao presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, se manifestar a respeito.

Flávio Dino já entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro, enquanto era governador do Maranhão, e Cristiano Zanin assinou outro processo semelhante, à época em que atuava como advogado do presidente Lula.