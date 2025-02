Deputados vão à PGR contra Eduardo Bolsonaro por "crime de lesa-pátria"

Governistas iniciaram na quarta-feira (27/2) uma ofensiva junto ao Ministério Público Federal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Guilherme Boulos (PSol-SP) e Rogério Correia (PT-MG) pediram à Procuradoria-Geral da República (PGR) a apreensão do passaporte do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a apuração de crime de “lesa-pátria”.

Eduardo visitou os Estados Unidos três vezes em 2025. A primeira foi para a posse de Donald Trump (Republicanos), em janeiro, quando ficou de fora da cerimônia, junto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro . Desde então, ele tem conversado com autoridades para pedir o apoio do governo norte-americano contra a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Brasil.

Para os deputados, o filho do ex-presidente tem atuado para sabotar o país ao incentivar sanções ao Brasil e a proibição de entrada do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no país. Os pedidos foram apresentados separadamente.

“Hoje, nós entramos no Ministério Público Federal com uma ação contra o Eduardo Bolsonaro por crime de lesa-pátria. Porque quem vai atacar os interesses do Brasil lá fora não é patriota. É lambe-bota de americano. Pode usar a bandeira no colo aqui, mas lambe bota de americano. Batem continência para a bandeira dos Estados Unidos, atacam os interesses nacionais. Essa gente não é patriota, não”, disse Boulos na Câmara na quarta-feira (26).

No pedido do deputado Rogério Correia, o parlamentar alega que a apreensão do passaporte do deputado do PL tem como objetivo “fazer cessar” as práticas criminosas. O parlamentar cita a denúncia da PGR contra Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado feita na semana passada e argumenta que o objetivo de Eduardo é atrapalhar o trabalho da Justiça.

“Não obstante a normalidade e regularidade das investigações que apuram as tentativas de deposição do Estado Democrático de Direito, supervisionadas com esmero pelo ministro Alexandre de Moraes, o representado, em total dissintonia com a realidade, atentando contra os interesses nacionais, patrocina, em estado estrangeiro, retaliações contra o país e também contra um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal”, escreveu.

Ele também diz que as pressões feitas por Eduardo para que Alexandre de Moraes seja impedido de entrar nos Estados Unidos configuram uma prática “imoral e reprovável” e uma “verdadeira tentativa de constranger” Moraes e o Judiciário.

O deputado Eduardo Bolsonaro comentou, em seu perfil do X (antigo Twitter), sobre o assunto. Disse que tudo o que lhe importa é lutar pela “liberdade de presos injustamente”. “Você prefere ter prestígio do Trump ou do Boulos? Não entro no Congresso para fazer amizades, quanto mais com invasor de propriedade e amigo do Hamas”, afirmou.