Lula reúne ministros no Planalto para discutir alta dos alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou nesta sexta-feira (28/2) uma reunião para discutir a alta no preço dos alimentos, no Palácio do Planalto. O encontro tratou de medidas como o Plano Safra, incentivo anual para pequenos e grandes agricultores.

Estiveram presentes o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, bem como os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, além do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto.



Leia também: Rui Costa atribui queda de popularidade de Lula a preço dos alimentos e comunicação

O encontro não estava na agenda oficial, mas foi confirmado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom). A alta no preço dos alimentos preocupa o governo, especialmente pelo impacto na popularidade de Lula.

Sem consenso

A discussão ocorre desde o começo do ano, mas o petista ainda não anunciou nenhuma medida concreta. Até o momento, o único anúncio foi o da redução do imposto de importação dos alimentos que estiverem mais baratos no exterior do que no mercado nacional.

Leia também: Lula busca saídas enquanto popularidade derrete

Durante a semana, Fávaro se reuniu com representantes de setores do agronegócio, como os de açúcar, etanol, biodiesel e carnes. O ministro é contrário a medidas heterodoxas, como a restrição da exportação de alimentos para favorecer o mercado interno.

























Publicamente, o governo nega que fará intervenções do tipo. As medidas também são malvistas pela equipe econômica. Ainda não há consenso, porém, sobre como lidar com a inflação dos alimentos. Há expectativa que uma safra recorde neste ano possa mitigar a situação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Frutas, café e carnes estão entre os produtos que mais aumentaram de preço nos últimos meses. Pesquisa Genial/Quaest divulgada na terça-feira (25) mostrou que mais de 90% das famílias brasileiras notaram o aumento do preço nas contas de casa.

O estudo foi feito em oito estados: Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia.