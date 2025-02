Hugo Motta promete diálogo com Gleisi: "Sempre tive boa relação com ela"

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira (28/2), por meio da rede social X (antigo Twitter), que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a indicação da deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para o comando da Secretaria de Relações Institucionais (SRI). A mudança ocorre após o anúncio da ida de Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde.

A nomeação de Gleisi Hoffmann foi oficializada após reunião com Lula na manhã de hoje, no Planalto. A posse está marcada para 10 de março. “Recebi ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicando a indicação da deputada Gleisi Hoffmann para o cargo de ministra das Relações Institucionais. Sempre tive boa relação com ela no parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil”, escreveu Hugo Motta.

Recebi ligação do Presidente @LulaOficial comunicando a indicação da deputada @gleisi para o cargo de Ministra das Relações Institucionais. Sempre tive boa relação com ela no parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil. — Hugo Motta (@HugoMottaPB) February 28, 2025

Gleisi, por sua vez, garantiu, em sua conta no X que "seguirá dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas. “Com imensa responsabilidade recebo do presidente Lula a condução da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Sempre entendi que o exercício da política é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do país e melhorar a vida do nosso povo”, afirmou.

“É com este sentido que seguirei dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas, como fiz nas posições que ocupei no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil, na Diretoria de Itaipu e, atualmente, na presidência do PT”, acrescentou.

Em nota oficial, o Palácio do Planalto reforçou a mudança no ministério e destacou que Gleisi assumirá a SRI no lugar de Alexandre Padilha, que passará a comandar a pasta da Saúde.

A transição na Secretaria de Relações Institucionais ocorre em um momento de ajustes dentro do governo, com Lula buscando fortalecer a interlocução com o Parlamento para garantir apoio às medidas prioritárias do Executivo.