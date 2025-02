Alcolumbre sobre Gleisi: "Desejo muito sucesso nessa importante missão"

"Em nome do Congresso Nacional, reafirmo nosso compromisso em trabalhar sempre em defesa do Brasil", disse presidente do Senado - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), desejou nesta sexta-feira (28/2) muito sucesso à deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) como nova ministra da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), "nessa importante missão de dialogar com o Parlamento". Gleisi, que também é presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), assume o cargo, após a ida de Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde.

Por meio de nota, o senador reafirmou o compromisso de trabalhar em defesa do país e parabenizou a Gleisi pelo novo cargo. "Fui comunicado pelo presidente Lula sobre sua decisão em nomear a deputada federal Gleisi Hoffmann para o cargo de ministra das Relações Institucionais. Desejo muito sucesso nessa importante missão de dialogar com o Parlamento. Em nome do Congresso Nacional, reafirmo nosso compromisso em trabalhar sempre em defesa do Brasil", destacou Alcolumbre.

A nomeação de Gleisi Hoffmann foi oficializada após reunião com Lula na manhã de hoje, no Planalto. A posse está marcada para 10 de março. A transição na Secretaria de Relações Institucionais ocorre em um momento de ajustes dentro do governo, com Lula buscando fortalecer a interlocução com o Parlamento para garantir apoio às medidas prioritárias do Executivo.



