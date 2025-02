Lula dá boas-vindas a Gleisi como ministra: "Vem para somar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira (28/2), uma mensagem de boas-vindas à Gleisi Hoffmann, atual presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), que assumirá a Secretaria de Relações Internacionais (SRI). A decisão do petista foi comunicada em nota, nesta manhã.

"A companheira e deputada federal Gleisi Hoffmann vai integrar o governo federal. Vem para somar na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, na interlocução do Executivo com o Legislativo e demais entes federados. O Alexandre Padilha assumirá o Ministério da Saúde. Bem-vinda e bom trabalho", disse Lula.

A atual presidente do PT vai deixar o posto com alguns meses de antecedência para chefiar a pasta responsável pela articulação com o Congresso Nacional. Até então, estava no cargo o ministro Alexandre Padilha, que vai migrar para a pasta da Saúde. Os dois irão assumir seus novos cargos em 10 de março.

A confirmação do nome de Gleisi, que já era cotada para o cargo, ocorreu nesta manhã, por meio de nota divulgada pelo Palácio do Planalto. O presidente esteve com a deputada federal em seu gabinete para convidá-la à pasta.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, com a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e a convidou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República”, anunciou a Presidência em nota.

Nesta semana, Lula também fez alterações no Ministério de Saúde, ao demitir Nísia Trindade e colocar Padilha em seu lugar.