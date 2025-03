Nikolas escanteado? O racha nos bastidores do bolsonarismo em Minas

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado mais votado do Brasil em 2022 e rosto jovem do bolsonarismo, vem sendo discretamente escanteado no campo da batalha mineira - (crédito: Quinho)

No tabuleiro político de Minas Gerais, onde alianças se fazem e desfazem com a velocidade de uma recontagem de votos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu que tem um novo projeto para o estado. Mas, na guerra fria que se trava nos bastidores, o capitão reformado está com dificuldades para alinhar sua estratégia com o soldado mais conhecido de sua tropa.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado mais votado do Brasil em 2022 e rosto jovem do bolsonarismo, vem sendo discretamente escanteado no campo da batalha mineira. Nos bastidores, Bolsonaro prefere tratar Minas com outros parlamentares, enquanto Nikolas precisa de intermediários para garantir audiência com o ex-presidente.

A relação azedou de vez durante a eleição para a presidência da Câmara, quando Nikolas anunciou com todas as letras que votaria em Hugo Motta porque “Bolsonaro mandou”. A declaração caiu mal. O ex-presidente não gostou de parecer um líder de seita, sem voz própria, e, pior, não gostou de ver Nikolas divulgando sua articulação, ainda mais quando a base bolsonarista nas redes sociais clamava pela candidatura de Marcel van Hattem (Novo-RS).



























Desde então, o desconforto só cresceu. Nikolas nem sequer foi avisado da mudança do ato pelo impeachment de Lula (PT) para Copacabana – estratégia de Bolsonaro para dar dimensão internacional à manifestação e se vender como perseguido político, numa tentativa de mudar a narrativa sobre o indiciamento pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. O deputado afirmou publicamente que ainda não sabe se irá ao ato, já que a data coincide com o aniversário de sua primogênita, Aurora.

O distanciamento, no entanto, tem um motivo maior: Bolsonaro quer Nikolas como seu puxador de votos em Minas, garantindo uma bancada fiel na Câmara. O plano é ambicioso: transformar o parlamentar em uma máquina de votos, superando até Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e garantindo cerca de 20 cadeiras para o PL no estado.

Mas, se esse é o plano do capitão, Nikolas não pretende ser apenas um cabo eleitoral de luxo. Ele tem construído sua própria base, reunindo prefeitos e vereadores que não são apenas bolsonaristas, mas “nikolistas”. Isso incomoda – e muito. A dobradinha com Bruno Engler (PL) para a Assembleia de Minas acabou. Agora, Nikolas quer empurrar seus próprios aliados para o Legislativo mineiro, como o vereador Pablo Almeida (PL) e até seu pai, o pastor Edésio de Oliveira.

Enquanto Nikolas briga por espaço, Bolsonaro tem outros planos para Minas. O ex-presidente deseja um aliado de peso no Senado e tem conversado com Cleitinho, que reluta em deixar o Republicanos para se filiar ao PL e disputar o governo do Estado. O motivo? Parte do seu eleitorado ainda torce o nariz para o 22 nas urnas. O senador ponderou isso com Bolsonaro, mas o ex-presidente acredita que o impacto será pequeno quando o assunto for a disputa pelo Palácio Tiradentes. Os dois vão se reunir novamente após o carnaval.

Com Cleitinho no PL, Bolsonaro ainda ganharia espaço para indicar dois nomes ao Senado. As opções já estão na mesa: Domingos Sávio, presidente do PL mineiro, é um nome cogitado, mas sem o entusiasmo do ex-presidente. No horizonte, aparecem ainda Vile do Santos, vereador de Belo Horizonte, que tem idade perfeita para a disputa, e até Paulo Guedes, ex-ministro da Economia – este último, um sonho improvável, mas que renderia boas manchetes.

Enquanto isso, a política de Belo Horizonte segue com suas próprias turbulências. Com o prefeito Fuad Noman (PSD) internado, Álvaro Damião (União Brasil) pode assumir oficialmente a prefeitura. Mas, se esse é o desejo do ex-jornalista, nos bastidores já há movimentações para derrubá-lo, o que levaria o professor Juliano Lopes (Podemos) ao comando da cidade e forçaria novas eleições. E quem já começa a enxergar uma nova oportunidade? Bruno Engler, claro, que esteve no segundo turno contra Fuad.

A direita mineira está longe de ser um bloco monolítico. O que se vê é uma disputa velada, onde Bolsonaro segue sendo a principal referência, mas já enfrenta concorrência dentro do próprio campo.

Nikolas quer seu império, Bolsonaro quer seu exército e Cleitinho quer votos de todos os lados. No meio disso tudo, o eleitor mineiro assiste ao embate, sem saber quem sairá vitorioso – se é que alguém sairá inteiro dessa guerra fria.

Pedágios

Assim que o carnaval passar e os trabalhos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais forem retomados, os deputados já terão uma pauta quente pela frente. O deputado Betão (PT) comandará uma audiência pública para discutir a questão dos pedágios na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com participação da população, representantes do governo Zema e autoridades convidadas. O tema está sendo tratado como prioridade na retomada das atividades legislativas.

Furtos em BH

O vereador Pedro Rousseff (PT) apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte para incentivar a Guarda Municipal a recuperar celulares roubados na cidade. A proposta prevê um dia de folga para os agentes que conseguirem devolver os aparelhos aos donos, como forma de reconhecimento pelo esforço na redução desse crime patrimonial. A regulamentação ficará a cargo do Executivo, e o projeto ainda precisa passar pelas comissões antes de ser votado.

Parques na mira

O vereador Wagner Ferreira (PV) iniciou uma série de visitas técnicas para fiscalizar as condições dos 81 parques de Belo Horizonte, após denúncias de descuido e falta de manutenção. A primeira inspeção foi feita no Parque do Bairro Jardim Leblon, em Venda Nova, onde ele destinou R$ 300 mil para revitalizar a quadra esportiva, que está deteriorada. Durante a vistoria, foram constatados bancos quebrados, falta de acessibilidade e problemas estruturais. “Os parques são espaços fundamentais de convivência e lazer, mas muitos estão em total abandono. Vamos cobrar da prefeitura prioridade na manutenção dessas áreas”, afirmou Wagner à coluna. A fiscalização resultará em um dossiê para pressionar o Executivo a garantir a preservação dos espaços.