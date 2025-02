"Gleisi é uma escolha extremamente acertada", diz Erika Kokay

Presidente do PT tem uma capacidade muito grande de escuta do conjunto das opiniões, apontou Kokay - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press )

A nomeação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) pegou os aliados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de surpresa. A expectativa era de que o novo ministro fosse o líder do MDB na Câmara dos Deputados, o deputado Isnaldo Bulhões (AL). Para Erika Kokay (PT-DF), Gleisi é um "nome extremamente qualificado para ocupar a função de articulação, que ela faz muito bem".

A deputada e membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal comentou sobre a decisão de Lula durante o CB.Poder desta sexta-feira (28/2). O programa é uma parceria do Correio com a TV Brasília.

“Eu penso que a Gleisi é um nome extremamente qualificado para ocupar essa função de articulação, que ela faz muito bem. É articular, discutir um processo de convencimento, de sensibilização, e eu penso que ela será uma excelente ministra ocupando esta função”, destacou a petista. De acordo com Kokay, a nova ministra tem condições de fazer todas as articulações e conversas necessárias para ter a governabilidade estabelecida no parlamento.

Em entrevista concedida aos jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza, a parlamentar também criticou o governo passado, ao dizer que a política foi aprisionada pelo ódio, pela própria mentira e deixou de ser um espaço de construção de síntese. “Você não tem mais o debate político a ser estabelecido, com todas as suas visões diferenciadas. O parlamento é um poder plural. Em particular, a Câmara é um poder plural, por isso, é um poder que simboliza muito a própria democracia”, argumentou.

Kokay disse acreditar que Gleisi atuará na perspectiva de mostrar a importância das proposições para o conjunto dos parlamentares. “Eu acho que a ministra Gleisi tem todas as condições de fazer isso porque já tem feito isso de certa forma, como presidente do Partido dos Trabalhadores, e também como parlamentar. Ela tem uma capacidade muito grande de escuta do conjunto das opiniões. Eu penso que é uma escolha extremamente acertada”, reforçou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro