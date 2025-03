Zanin e Dino seguem no julgamento da denúncia da PGR, decide Barroso

Zanin e Dino continuam, assim como o restante dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da denúncia de tentativa de golpe de Estado, que investiga também Bolsonaro - (crédito: Agência Brasil)

Pedidos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro que visavam impedir os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin e Flávio Dino de participarem do julgamento da trama golpista de 2022 foram negados, nesta sexta-feira (28/2), pelo presidente da Corte, Luís Roberto Barroso. Leia também: 'Em relação a mim, não há nenhum desconforto', afirma Dino sobre julgar Bolsonaro

Os representantes do antigo chefe de Estado argumentaram que os ministros não poderiam atuar, devido a suposta parcialidade no caso, em que Bolsonaro e outras 33 pessoas foram denunciados. No caso de Zanin, a defesa se apoiou no fato de ele já ter se declarado impedido em outro processo eleitoral que envolvia Bolsonaro; e, no caso de Dino, devido a ele ter entrado com uma ação de calúnia contra o ex-presidente.