Médico, Geraldo Alckmin dá dicas para curtir o Carnaval com segurança

Médico acupunturista, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) usou as redes sociais para dar dicas de cuidados para aproveitar ao máximo o carnaval. A mensagem, que viralizou no Instagram, reforça a importância do autocuidado, do planejamento e da responsabilidade durante a festa popular mais animada do país.

Entre as dicas, o vice-presidente ressaltou a importância de:

1 - a mais importante de todas, se beber nada de dirigir. A não ser que seja só um cafezinho!



2 - proteja a você e seus amigos, respeite o outro, carnaval é a festa do coletivo!



3 - hidrate-se! Estamos numa onda de calor na maior parte do país. Uma boa ideia é definir o intervalo da água!



4 - a manifestação do amor é linda, mas lembre-se que tudo deve parar no “não”.



5 - festeje a alegria que é só nossa, a alegria de ser brasileiro