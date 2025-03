Lula: "Orgulho do nosso cinema, orgulho da nossa democracia"

Autoridades brasileiras comemoraram a vitória de Ainda estou aqui no Oscar de Melhor Filme Internacional, ontem à noite, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que esse domingo foi dia de "sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro". "Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo a tudo ao vivo", escreveu no X.

Lula ainda enfatizou que a premiação é o reconhecimento do trabalho do diretor Walter Salles e da atriz Fernanda Torres (indicada ao prêmio de Melhor Atriz). Também citou Fernanda Montenegro — que fez uma participação no filme e foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 1999 — e toda a equipe. "Todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. Parabéns! Viva o cinema brasileiro, viva Ainda estou aqui", afirmou.

Em outra postagem, ele mandou uma mensagem para Fernanda Torres. "Você honrou o Brasil com sua brilhante atuação e encantou o mundo todo vivendo a grande Eunice Paiva", destacou.

























A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), presa e torturada pela ditadura militar, também comemorou o prêmio: "O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda estou aqui é um reconhecimento da força da cultura brasileira. Uma homenagem merecida ao nosso cinema", escreveu.

Durante o governo Dilma foi instalada a Comissão Nacional da Verdade, em 2012, em que foram reveladas informações até então desconhecidas sobre o sequestro, o assassinato e a ocultação do cadáver de Rubens Paiva. As informações foram fundamentais para o livro Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva.



















































O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), também deu os parabéns à equipe do filme. "O cinema brasileiro brilha na maior premiação do mundo, levando a nossa cultura e identidade para milhões de espectadores. (...) Este prêmio não celebra apenas um filme, mas a resiliência do povo brasileiro", postou o parlamentar.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também usou as redes sociais para comentar a conquista brasileira. "É nosso! Parabéns a todo o elenco de Ainda estou aqui por esse feito histórico", destacou.