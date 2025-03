Derrota de Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz revolta internet

Fernanda Torres na cerimônia do Oscar 2025 - (crédito: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A derrota de Fernanda Torres no Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais, especialmente entre os brasileiros, que manifestaram indignação com o resultado. No Instagram, milhares de comentários questionavam a escolha da vencedora e lamentavam a ausência da estatueta para a atriz brasileira. "Quero ver os votos impressos, não aceito.", escreveu uma usuária, revoltada.

A frustração também se traduziu em postagens nostálgicas, relembrando a indicação de Fernanda Montenegro em 1999 e traçando paralelos entre as duas derrotas. "Poxa, ela não vingou a mamãe dela”, disse outra internauta. Outro perfil ainda comentou: “Academia cometendo o mesmo erro e roubando a mesma família 2x”.

As páginas da CazéTV e Omelete também demonstraram indignação com a derrota da atriz, mas encararam a situação com um post bem humorado. Veja: