Padilha comemora Oscar: "é do Brasil, do cinema brasileiro e da democracia"

O cinema brasileiro alcançou um marco histórico na 97ª edição do Oscar, realizada neste domingo (2/3), com a vitória de Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional. A conquista foi celebrada por diversas personalidades e autoridades brasileiras, incluindo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que expressou sua alegria nas redes sociais: "é do Brasil, do cinema brasileiro e da democracia! 'ainda estamos aqui' melhor filme internacional".

A obra competiu com produções de destaque, como o dinamarquês "A Garota da Agulha", o francês "Emilia Pérez", o alemão "A Semente do Fruto Sagrado" e a animação letã "Flow". A vitória de Ainda Estou Aqui marca a primeira vez que um filme brasileiro conquista o Oscar nessa categoria, evidenciando o reconhecimento internacional da qualidade e relevância do cinema nacional.



Além do prêmio de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui também foi indicado nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. Embora não tenha vencido nessas categorias, a conquista inédita já é motivo de celebração e representa um avanço significativo para a indústria cinematográfica brasileira.