Lula comemora Oscar: "Orgulho do nosso cinema e da nossa democracia"

Lula e Janja se encontraram com Fernanda Torres, protagonista de Ainda estou aqui, em setembro, em Nova York - (crédito: Ricardo Stuckert/Planalto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a vitória de Ainda estou aqui no Oscar de melhor filme internacional na noite deste domingo (2/3) . O prêmio é inédito na história do cinema brasileiro. O petista disse que é dia de "sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro".

"Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo", escreveu o presidente em seu perfil no X (antigo Twitter).

O petista também disse que a premiação é o reconhecimento do trabalho do diretor Walter Salles, da atriz Fernanda Torres (que também foi indicada ao prêmio de melhor atriz). Também citou Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, que fez uma participação no filme e foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 1999.

Leia também: Ainda estou aqui vence o primeiro Oscar do Brasil

“O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui é o reconhecimento do trabalho de Walter Salles e toda equipe, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, Selton Mello, do Marcelo Rubens Paiva e família e todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. Parabéns! Viva o cinema brasileiro, viva Ainda Estou Aqui”, afirmou.

Leia também: Apresentador do Oscar é criticado por piada com Ainda estou aqui

Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar em três categorias: melhor filme internacional, melhor filme e melhor atriz.