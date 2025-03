Sophie Charlotte rompe silêncio sobre término com Xamã

Sophie Charlotte falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com o rapper Xamã. A atriz marcou presença em um camarote na Marquês de Sapucaí, durante a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, neste domingo (2). A aparição pública chamou a atenção, já que o término do casal vinha sendo alvo de especulações.

Acompanhada de amigos e de seu irmão, Sophie conversou brevemente com a imprensa. Em poucas palavras, ela confirmou o rompimento com o cantor. “Estou solteira, não estou mais com o Xamã. Nos separamos, mas respeito e amo muito ele”, declarou rapidamente.

A revelação logo repercutiu nas redes sociais, gerando diversos comentários sobre o término. Muitos internautas opinaram sobre a vida amorosa da atriz, fazendo críticas e especulações. "Novidade nenhuma, ela não para com ninguém", escreveu um usuário.

Outros trataram a separação com ironia, comparando o namoro a um romance de verão. "Amor de praia não sobe a serra. Acabou", comentou outro seguidor. Apesar das reações, Sophie manteve a discrição e evitou dar mais detalhes sobre o fim do relacionamento.

Solteira e esbanjando simpatia, Sophie mostrou que está focada em curtir a folia e seguir em frente, independentemente das opiniões alheias. Vale lembrar que a atriz chegou à Avenida acompanhada do ator Júlio Andrade e do irmão dela, Ângelo Wolf, com a namorada, Mariana Molina. Será que a fila já andou?