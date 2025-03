Lula prepara anúncios nesta quinta para reduzir preço dos alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara para esta quinta-feira (6/3) anúncios de medidas para tentar amenizar o preço dos alimentos. A expectativa é que o governo realize uma coletiva de imprensa no fim da tarde de hoje.

A informação foi dada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a jornalistas logo após uma reunião sobre o tema, no Palácio do Planalto, por volta das 13h. Antes disso, não havia previsão de anúncios, apenas reuniões com representantes dos setores produtivos durante a tarde.

Leia também: Governo chama produtores para discutir preço dos alimentos nesta quinta

Fávaro comentou que o presidente Lula fará uma reunião com ministros no início da tarde, para definir as medidas. São os mesmos que participaram de encontro liderado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin.



Leia também: Aumento do preço dos alimentos faz consumidor busca alternativas

Além de Fávaro, participam o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Depois de Lula bater o martelo, os anúncios serão discutidos com os setores produtivos, como o de carnes, ovos e óleo de soja, antes de serem divulgados.

O encontro com produtores já estava previsto, mas não previa a participação de Lula.

Alimentos subiram 7,7% em 2024



As possibilidades de medidas a serem adotadas incluem incentivos à produção de alimentos, como créditos para agricultores familiares e produtores, que podem ser incluídos no Plano Safra deste ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da inflação, os alimentos subiram 7,7% no ano passado, em relação ao ano anterior, alta causada principalmente por eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e enchentes, que afetaram o país entre 2023 e 2024.



A expectativa dos produtores é de que os preços apresentem algum alívio em 2025, já que é esperada uma safra recorde para este ano.