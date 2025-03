Boulos rebate Ciro Nogueira sobre ministério: "Seu chefe será preso"

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) usou suas redes sociais na quarta (5) para rebater a uma crítica feita pelo ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira (PP-PI). O senador do Piauí havia dito que ter “o líder do movimento invasor dos sem teto sob o teto do Planalto” seria uma comprovação de que o governo Lula está “sem rumo e sem chão”.



Ciro Nogueira se referia aos boatos de que Boulos estaria sendo cogitado para assumir a Secretaria-Geral de Governo no lugar de Márcio Macêdo. “Entendo seu desespero. Seu chefe vai ser preso e você vai perder a eleição para o senado no Piauí”, rebateu Boulos, em seu perfil do X (antigo-Twitter).

Entendo seu desespero. Seu chefe vai ser preso e você vai perder a eleição pro senado no Piauí. https://t.co/Ti3CHP8Hkc — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 6, 2025

Boulos também resgatou uma conversa antiga de Ciro Nogueira com Joesley Batista, do grupo J&F, que veio à tona na operação Lava-Jato. Em 2022, a Polícia Federal concluiu que o senador recebeu propinas do Grupo J&F e cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro para que o PP apoiasse a campanha de Dilma Rousseff (PT).



“E tem mais, Ciro Nogueira. Explica esses 500 aí”, disse Boulos ao compartilhar um trecho da conversa em que Ciro Nogueira negocia os pagamentos — a PF descobriu que as propinas foram acertadas em parcelas de R$ 500 mil. “De 500 em 500?”, pergunta Ciro Nogueira.