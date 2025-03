Ronaldo Caiado vai lançar pré-campanha para 2026 ao lado de Gusttavo Lima

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lançará a pré-candidatura à Presidência da República no dia 4 de abril, em Salvador (BA), ao lado do cantor Gusttavo Lima. Caiado citou uma possível chapa entre os dois, mas afirmou que essa decisão deverá ocorrer somente no próximo ano.

"No dia 4 de abril, vou receber o título de cidadão baiano e também farei o lançamento da minha pré-campanha. Gusttavo Lima estará lá. Quanto à chapa, vamos decidir em 2026. Agora, estamos acordados que vamos andar juntos, visitando os estados, e tomaremos em 2026 uma decisão conjunta", disse o governador de Goiás.

Apesar da intenção de concorrer nas eleições de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) declarou Ronaldo Caiado inelegível por oito anos. Ele é acusado de usar o Palácio das Esmeraldas para realizar eventos eleitorais em favor de seu candidato para prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil), que venceu o pleito.

Cabe, porém, recurso ao próprio TRE e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A defesa do governador de Goiás confirmou que vai recorrer da decisão.



Caiado e Gusttavo Lima são amigos. Em setembro do ano passado, o governador de Goiás foi para a festa de aniversário do cantor sertanejo em Mykonos, na Grécia, e compartilhou um texto em que parabeniza e exalta o artista.

"Além de ser um dos maiores artistas do nosso país, que leva alegria a milhões de famílias, ele está sempre preocupado em fazer o bem e transformar vidas. Sua preocupação social está em total sintonia com os valores do Governo de Goiás", disse Caiado a Gusttavo Lima.

No mês passado, após Gusttavo Lima anunciar que tinha pretensões políticas para 2026, Caiado esteve no Haras do Embaixador.



Em fevereiro deste ano, Caiado visitou o haras de Gusttavo Lima (foto: Reprodução/Instagram/@ronaldocaiado)

Com informações da Agência Estado*