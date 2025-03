Gusttavo Lima nega pré-candidatura: "Qualquer decisão só será tomada em 2026"

O esclarecimento surge após declarações do governador, que sugeriu a possibilidade de uma chapa presidencial com Gusttavo Lima, sem, no entanto, definir os papéis de cada um - (crédito: Reprodução/Instagram/@ronaldocaiado)

A assessoria do cantor Gusttavo Lima, por meio de nota oficial, negou qualquer definição sobre sua filiação partidária ou participação em uma chapa presidencial para as eleições de 2026. O comunicado esclarece que o artista estará presente no evento de lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), marcado para 4 de abril, em Salvador (BA), mas apenas na condição de apoiador e amigo pessoal do político.

"A Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira artística do cantor Gusttavo Lima, confirma sua agenda no evento de lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado à presidência do Brasil, previsto para ocorrer no dia 04/04 em Salvador (BA). Em relação a especulação sobre possível filiação partidária do cantor, enfatizamos que Gusttavo Lima participará do evento em questão estritamente em apoio a Ronaldo Caiado (de quem é amigo pessoal), não existindo definições sobre esse assunto. Reforçamos que Gusttavo Lima não tem partido, mas apoia o Governador do Estado de Goiás. Qualquer decisão por parte do cantor somente será tomada em 2026", diz a nota oficial.

O esclarecimento surge após declarações do governador, que sugeriu a possibilidade de uma chapa presidencial com Gusttavo Lima, sem, no entanto, definir os papéis de cada um.

“Vamos sair juntos para disputar a Presidência. Em 2026, vamos decidir. Dia 4 de abril vou receber o título de cidadão baiano e vou lançar minha pré-candidatura. O Gusttavo Lima estará lá e vamos juntos caminhar os estados”, disse o governador de Goiás.