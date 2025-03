Seis acusados apresentam defesa prévia no STF; Bolsonaro ainda não se manifestou

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu, nesta quinta-feira (6/3), parte das defesas dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. O prazo para a manifestação dos advogados termina às 23h59 de hoje. Até o início desta tarde, seis acusados apresentaram suas defesas prévias à Corte. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciaram.

Seis acusados de envolvimento na trama golpista já enviaram suas defesas ao Supremo. São eles: coronel Bernardo Romão Corrêa Netto; tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior; general Cleverson Magalhães; Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal; coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro; e coronel Marcio Nunes de Resende Jr.

Após essa fase, Moraes avaliará os documentos enviados e decidirá se há necessidade de nova manifestação da PGR. Além dos acusados que devem apresentar manifestação nesta quinta-feira, um segundo grupo de denunciados poderá encaminhar suas defesas até sexta-feira (7), como é o caso do ex-ministro Walter Braga Netto.

Com a análise preliminar concluída, a Primeira Turma do STF deve julgar se os denunciados devem se tornar réus e uma nova fase do processo será iniciada.

“Serão inquiridas testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, bem como será oportunizado às partes juntar documentos que cada qual reputar necessário, até que façam suas derradeiras alegações. Após, a Corte poderá tomar um posicionamento concreto quanto à responsabilidade do ex-presidente e dos demais acusados”, explica o advogado criminalista Henrique Attuch.

Os envolvidos são acusados de crimes como organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio público e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As investigações foram baseadas na delação de Mauro Cid, em documentos, testemunhos e registros digitais coletados pela Polícia Federal e analisados pela PGR.