Bolsonaro chama mulheres petistas de "feias" e "incomíveis"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que as mulheres apoiadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) são "feias" e "incomíveis". As falas misóginas foram feitas a apoiadores em Angra dos Reis e registradas em vídeo publicado pelo filho de Bolsonaro, Jair Renan, na quinta-feira (6/3).

"Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho para dela: 'Nossa. Incomível'", disse Bolsonaro. O ex-presidente ri ao lado dos apoiadores após a declarações.

Veja o vídeo:

Ao compartilhar o vídeo, Jair Renan (PL), que é vereador de Balneário Camboriú (SC) escreveu: "Bolsonaro sempre tem razão". O conteúdo foi replicado em páginas de direita.

Não é a primeira vez

Em 2021, Jair Bolsonaro foi condenado pela Justiça de São Paulo por usar termos misóginos e atacar as mulheres. A partir de um pedido do Ministério Público do Estado, que listou uma série de menções preconceituosas de Bolsonaro, a Justiça considerou que as falas do ex-presidente geraram dano coletivo.

No ano seguinte, em 2022, Bolsonaro foi condenado por uma fala sexista contra uma jornalista. Antes disso, em dezembro de 2014, Bolsonaro disse que a deputada federal Maria do Rosário, do PT, era "feia demais" e "não merecia ser estuprada". O caso foi parar na Justiça, mas foi arquivado em função do tempo corrido; conforme entendimento da Justiça o caso prescreveu.



























